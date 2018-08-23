Исламист зарезал одного и ранил двух человек под Версалем

Во французской коммуне Трап, расположенной близ Версаля, неизвестный напал с ножом на людей. Преступник выкрикивал мусульманские лозунги, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, жертвой атаки стал один человек, еще двое ранены. Нападавшего нейтрализовала полиция.