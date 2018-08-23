Ассенизаторская машина провалилась под землю в Татарстане

В Елабуге под землю ушла ассенизаторская машина, водитель которой собирался сливать отходы на местной канализационной станции. Сам он не пострадал, поскольку успел покинуть кабину. Разверзшуюся землю сняла камера наблюдения.

ДТП произошло во второй половине дня 21 августа на Окружном шоссе. ГАЗ начал проседать спустя несколько секунд после остановки у станции, на глазах у изумленного золотаря. Машина завалилась на бок и оказалась в глубокой яме.

Причиной аварии, как уточняет "Татарстан 24", стал сдвиг бетонной плиты, которая закрывает насосную станцию. Машину удалось быстро поднять, о характере полученных повреждений ничего не сообщается.