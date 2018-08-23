Пальцы наших предков полмиллиона лет назад были уже по-современному цепкими

Прорыв в изготовлении каменных орудий 500 тысяч лет назад был связан с эволюцией человеческой кисти. К такому выводу пришли исследователи, воспроизведя первобытную технологию. Результат изложен в научной статье, опубликованной в журнале PeerJ Алестером Кеем (Alastair Key​) и Кристофером Данмором (Christopher Dunmore) из Университета Кента в Великобритании.

Авторы впервые исследовали, как работает человеческая кисть при изготовлении каменных орудий по прорывной для своего времени технологии, ознаменовавшей переход к поздней ашельской индустрии. Она известна как подготовка платформы. В рамках этой методики на заготовке орудия выбирается определённая область, от которой отщепляются осколки особой формы. Это придаёт сердечнику вид, скажем, наконечника копья. Древнейшие известные орудия, изготовленные по этой технологии, имеют возраст полмиллиона лет и найдены в Западном Сассексе (Великобритания).

Учёные прибегли к экспериментальной археологии. Напомним суть этого метода. Наши современники заново изобретают методики изготовления тех или иных артефактов. При этом используются только те орудия, которые, как считают специалисты, были у древних мастеров.

Одна из задач подобных исследований состоит в том, чтобы доказать: нашим предкам было под силу то или иное действие, и фантазии о том, что они якобы владели какими-то неведомыми нам технологиями, беспочвенны. Например, таким образом археологи-экспериментаторы установили, как египтяне могли сверлить гранит при строительстве пирамид, а жители острова Пасхи – устанавливать свои знаменитые статуи. В исследованиях, посвящённых каменным орудиям предшественников Homo sapiens, преследуется другая цель: выяснить, как работают руки и/или мозг при изготовлении того или иного артефакта.

В рамках исследования Данмора и Кея девять опытных мастеров по изготовлению каменных орудий изготовляли артефакты трёх типов индустрии: олдувайской, ранней ашельской и поздней ашельской.

Поясним, о чём идёт речь. Олдувайская технология – это первая в человеческой истории методика обработки камня. К ней относится множество каменных орудий, начиная с самых древних (имеющих возраст 3,3 миллиона лет). Это грубо оббитая галька и острые тонкие отщепы случайной формы. Ей на смену приходит ранняя ашельская индустрия, появившаяся в Африке 1,7 миллиона лет назад. Теперь орудием становится не отщеп, а ядро заготовки, которому придавали нужную форму и заостряли по периметру. Поздняя ашельская индустрия, как мы уже говорили, возникла полмиллиона лет назад. Она характеризуется, в частности, стандартизацией формы орудий. Подробнее об этом можно прочесть в замечательной, хотя на настоящий момент уже слегка устаревшей, научно-популярной книге Александра Маркова "Эволюция человека. Обезьяны, кости и гены".

Естественно, что технологии изготовления орудий всех трёх типов существенно различаются. Они давно освоены археологами-экспериментаторами, но вопрос, как в этих трёх случаях работает человеческая кисть, всё ещё недостаточно изучен. Данмор и Кей решили выяснить это.

В ходе экспериментов на руках мастеров были закреплены датчики давления. Они измеряли, насколько сильно человек сжимал заготовку, которую обрабатывал, и какие части кисти были в этом задействованы.

Выяснилось, что индустрия позднего ашеля, и, в частности, методика подготовки платформы, резко отличается по этим параметрам от более архаичных технологий. А именно, она требует сильного давления на заготовку, причём создаваемого пальцами.

Как полагают исследователи, это означает, что позднеашельская индустрия не могла развиться, пока пальцы человека не стали достаточно сильными и цепкими. Более того, вероятно, она появилась одновременно с рукой практически современного вида.

Этот вывод особенно важен, потому что кисти рук предшественников современного человека, как правило, отсутствуют в ископаемых останках. Взаимное влияние эволюции человеческой руки и развития каменной индустрии активно обсуждается, но, как утверждают авторы в своей статье, редко проверяется методами экспериментальной археологии. Описанное исследование – одно из немногих, частично закрывающих этот пробел.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, чем руки людей примитивнее конечностей шимпанзе и какую роль в их эволюции играли удары. Также мы говорили о древнейших каменных орудиях, найденных за пределами Африки. Тему развития отдельных частей человеческого тела и моторных навыков мы тоже не обошли стороной, рассказав о стопе девочке-австралопитека, об эволюции человеческой ходьбы и о нашем предке, которых ходил, как человек, но карабкался, как обезьяна.