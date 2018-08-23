В петербургской многоэтажке из-за пожара жителей эвакуируют по спецлестницам

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга спасатели МЧС эвакуируют жильцов дома 47/4 по проспекту Энтузиастов, где произошел пожар, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах города, возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже. На место прибыли 17 машин пожарных.

Принято решение эвакуировать всех жильцов дома. Для этого сотрудники МЧС применяют автомобили со спецлестницами.