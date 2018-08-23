Денис Лебедев узнал своего соперника по бою в Челябинске

Российский боксер Денис Лебедев встретится с турком Хизни Алтункая в рамках турнира RCC Boxing Promotions 7, который состоится седьмого сентября в Челябинске. Поединок между соперниками весовой категории до 90,71 кг пройдет в 10-раундовом формате.

"Появившаяся информация о бое Хизни с Лебедевым является правдой, — заявил брат и тренер турецкого боксера Турхан Алтункая, которого цитирует ТАСС. – Это будет 10-раундовый поединок".

Алтункая имеет в своем активе 30 побед, 17 из которых нокаутом, и два поражения. Одно из них он потерпел в предыдущем бое, когда проиграл казахстанцу Бейбуту Шуменкову. На данный момент турок занимает девятое место в рейтинге WBA.