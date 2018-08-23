Резня под Версалем: убитых уже двое, убийца ранее судим за оправдание терроризма

Операция по обезвреживанию преступника, напавшего с ножом на прохожих в городке Трапп (Trappes) недалеко от Версаля, завершена. Убийца застрелен полицией. Число убитых им прохожих возросло до двух — один из тяжелораненых умер в больнице.

Личность головореза уже установлена (имя не разглашается в интересах следствия). Как сообщает Le Figaro со ссылкой на власти региона, мужчина 1982 года рождения, был ранее осужден за оправдание терроризма. Теперь же, ранним утром 23 августа он выбежал на улицу тихого провинциального городка с ножом, и, выкрикивая исламистские лозунги, принялся резать всех, кто попадался ему под руку. Убив одного человека и серьезно ранив двоих (один уже скончался в больнице), преступник забаррикадировался в пустом торговом павильоне. Район был мгновенно оцеплен полицией, которая ворвалась в помещение и уничтожила злоумышленника.

Несмотря на характерный для последнего времени "почерк" убийцы, его пока не обвиняют в терроризме. Пока полиция рассматривает лишь версию бытового конфликта, который якобы побудил мерзавца выйти на улицу с ножом.

Расположенный в 30 километрах к западу от Парижа, Трапп - весьма бедный городок, находящийся посреди одного из богатейших департаментов центра Франции — Ивелине (Yvelines), столицей которого является знаменитый Версаль. Половине из 30 тысяч жителей Траппа меньше 25 лет, тут много мигрантов, а уровень безработицы приближается к 20%. Французское правительство занесло город в список из 30 районов "республиканского значения", в которых размещены дополнительные силы — так называемая Ежедневная полиция безопасности. Возможно, именно этим объясняется та быстрота, с которой был обезврежен головорез.