"Зенит" может приобрести экс-футболиста "Ювентуса" Маркизио

Санкт-петербургский "Зенит" в нынешнее трансферное окно может приобрести итальянского футболиста Клаудио Маркизио. Ранее полузащитник расторг контракт с туринским "Ювентусом" после 25 лет выступлений за клуб, воспитанником которого он является.

Детали вероятной сделки не разглашаются. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Corriere di Torino, прежний вариант с продолжением карьеры во французском клубе "Монако" теперь практически невозможным. Монегаски приняли решение отказаться от данного трансфера.

Основным конкурентом "Зенита" за итальянца теперь является лиссабонский "Спортинг", который станет для Маркизио приоритетным вариантом, если португальцев возглавит его соотечественник Клаудио Раньери.

Кроме того, на игрока претендует еще ряд клубов из Испании и США.