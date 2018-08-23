Ударный "Охотник" попытается взлететь уже в сентябре

Новейший российский ударный дрон "Охотник" начнет летные испытания в сентябре 2018 года. Правда, сразу в воздух робота поднимать не будут. Сначала он "пробежит" по взлетно-посадочной полосе, периодически от нее отрываясь. Полноценный полет запланирован уже на следующий год, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в кулуарах международного форума "Армия-2018".

Беспилотный "Охотник" должен стать той базой, на основе которой будут разрабатывать боевой самолет шестого поколения. Основным признаком этой машины станет искусственный интеллект.

По данным из открытых источников, новый российский дрон сконструирован по схеме "летающее крыло" с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Масса беспилотника – 20 тонн, а максимальная скорость составит примерно 1 тысячу километров в час.