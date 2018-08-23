Главный снабженец и его сообщник задержаны по делу о мошенничестве в питерском метро

В Петербурге задержаны начальник службы материально-технического снабжения СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Денис Руденко и гендиректор ЗАО "Машиностроительная корпорация "Дизель-энерго" Алексей Лазарев. Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения, сообщает пресс-служба СР РФ.

По предварительным данным, в 2015 году Лазарев и Руденко при содействии иных лиц заключили договор на модернизирование оборудования. Контрафакт был закуплен у "Дизель-энерго" по максимально завышенной цене. Всего на счет организации было перечислено более 32 млн. рублей. Также ходе обысков изъято более 10 млн. рублей и финансовые документы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22 августа сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу провели обыск по ГУП "Петербургский метрополитен" в рамках расследования по факту поставки контрафакта.