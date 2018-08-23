От Кремля до Внукова без пересадок: ночных маршрутов в столице стало больше

Дешевле и надежнее: москвичи и гости столицы оценили ночной автобусный маршрут от метро "Китай-город" до аэропорта Внуково. Он заработал на этой неделе, и уже в первую ночь им воспользовались сотни человек. Еще один ночной автобус теперь забирает пассажиров с площади трех вокзалов.

Добраться до аэропорта Внуково на общественном транспорте можно теперь и ночью: запущен новый маршрут Н11, ходит каждые 30 минут.

"Супер, на самом деле, мне очень нравится, потому что раньше мне приходилось добираться очень поздно на такси — а это очень дорого. Сейчас с помощью проездного я могу просто сесть на автобус и добраться до Внукова", — говорит Николай Лукьянов.

Доехать можно прямо из центра и обратно. Конечная — "Китай-город". Это центральный пересадочный узел наземного транспорта. Здесь можно пересесть почти на все ночные автобусы, добраться до аэропортов Внуково или Шереметьево, а также в отдаленные районы столицы — например, в Медведково или Митино.

"Нигде, ни в каких городах такого не встречал. С точки зрения экономии тоже большой плюс, потому что тот же аэроэкспресс — 500 рублей. Такси — рублей 700. Тут — 50", — говорит Максим Кравцов.

Обновлена также схема движения двух ночных маршрутов. Автобус Н1 из Шереметьева теперь будет доезжать до "Китай-города". Раньше он ехал до "Юго-Западной" — туда идет новый маршрут Н11. А Н3, который курсирует между районом Гольяново и центром, теперь заезжает и на площадь трех вокзалов.

"В настоящее время увеличивается количество маршрутов ночного транспорта. И скажу, что мой следующий автобус номером 3 идет до моего дома. Важный элемент — это экономия и надежность. Я знаю, что еду с проверенным работником автобуса и могу ручаться за безопасность", — говорит Евгений Попов.

Если три года назад ночной общественный транспорт перевозил две с половиной тысячи пассажиров в сутки, то теперь им пользуются больше пяти тысяч — это в два раза больше.

"Надо отметить, что Н11 оказался достаточно востребованным, даже в первую ночь он перевез свыше 200 пассажиров. Это хороший показатель для ночных маршрутов. Самым востребованным в городе является маршрут Н1, который связывает "Китай-город" с аэропортом Шереметьево. Им пользуется порядка тысячи человек в сутки", — говорит начальник отдела организации перевозок ГУП "Мосгортранс" Сергей Дородников.

В Москве действует 13 ночных маршрутов наземного транспорта, которые связали окраины столицы и центр. Это важная альтернатива такси: ехать чуть больше, но зато в разы дешевле. В перспективе — развитие новых направлений.