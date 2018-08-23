ЦБ испугался волатильности: скупка валюты замораживается на месяц

Пять недель Банк России не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Это решение с 23 августа 2018 года банковский регулятор принял для снижения волатильности курса рубля.

Центробанк покупал валюту на рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила, поясняет ТАСС. Банк России продолжает мониторить ситуацию на финансовом рынке, чтобы предотвращать угрозы финансовой стабильности.

23 августа курс доллара достиг уровня 69 рублей. Евро вырос до 79 рублей 67 копеек. Это показатели 2016 года. После заявления Центробанка о приостановке покупок валюты рубль отыграл у доллара и евро утренние потери.

На курс рубля негативно повлияли новые санкции, введенные в США против России. Это также повлияло на акции российских компаний – Сбербанка, ВТБ, которые от введения новых ограничительных мер могут понести финансовые потери. На руку рублевым медведям, играющим на понижение курса российской валюты, сыграла и ситуация на нефтяном рынке. Снижение более чем на полпроцента цен на октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures до 74,35 доллара за баррель.

На 14 часов курс рубля к доллару на Московской валютной бирже был на отметке 68,31, а евро -78,96 рубля.