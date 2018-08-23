В разводе главреда "МК" поучаствует редакция

Пресненский суд Москвы, рассматривающий вопрос о разделе совместно нажитого имущества главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева и его супруги Евгении Ефимовой, в качестве третьего лица привлек к делу редакцию МК, передает РИА Новости. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

В четверг в заседании участвовали представители редакции, а также Ефимовой​​​. Представителей Гусева в суде не было.

По словам представителя МК, редакцию привлекли к судебному разбирательству в качестве третьего лица еще на начальном этапе. По ее словам, следующее заседание пройдет в сентябре.

Ефимова просит разделить следующее имущество: доли и акции в уставных капиталах ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ООО "МК. Медиа-сервис", агентство "Компания Фрегат", ЗАО "Издательский дом МК".

При этом под раздел могут попасть ряд нежилых помещений, в том числе сама редакция МК, два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве.

Ефимова просит признать за ней право на доли в указанных компаниях, присудить ей 11 земельных участков, пять нежилых помещений и квартиру.

Супруга Гусева также требует выплатить ей половину денег, которые есть у него на счетах. О какой именно сумме идет речь, пока неизвестно.

Как известно, Павел Гусев работает в "Московском комсомольце" три с половиной десятка лет. Адвокат супруги Гусева Марина Дубровская ранее сообщила, что общая стоимость имущества превышает 27 миллиардов рублей. По ее словам, главред МК не согласен с иском, а его видение раздела имущества не устраивает его жену.