Велогонщица Забелинская не допущена до Азиатских игр после смены гражданства

Трехкратный призер Олимпийских игр велогонщица Ольга Забелинская не сможет принять участие в Азиатских играх после того, как сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское. На участие спортсменки в велогонках наложил запрет Олимпийский совет Азии.

Причиной такого решения стала информация, которую предоставили члены некоторых сборных, в числе которых тренер вьетнамской женской сборной Николай Курков. "Представители Вьетнама, Таиланда и Малайзии подошли к организаторам накануне групповой гонки и показали документы UCI, согласно которым переход из одной сборной в другую должен проходить от полутора до двух лет, – цитирует Куркова ТАСС. – Организаторам рассказали о том, что еще в июне эта спортсменка участвовала в чемпионате России. На это были получены объяснения, что вроде бы переход был согласован федерациями России и Узбекистана, но это не устроило остальных".

"Оказалось, что Олимпийский совет Азии не был в курсе всех деталей перехода и позже связался с UCI для получения информации об этом переходе. Уже утром совет принял решение не допускать эту спортсменку до участия в соревнованиях. Видимо, никто не хотел брать на себя ответственность".

Ранее Забелинская получила разрешение от Международного союза велосипедистов (UCI) на выступления под другим флагом. Первыми соревнованиями в составе сборной Узбекистана должны были стать для нее Азиатские игры в Индонезии, однако 22 августа ее сняли с соревнования незадолго до старта гонки.