Кремль подтвердил новую встречу Суркова и Волкера

Новая встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера готовится, однако окончательной договоренности о месте и времени встречи пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Саму встречу он охарактеризовал как "регулярную сверку часов", передает ТАСС. Особых же продвижений в теме урегулирования конфликта в Донбассе пока нет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что новая встреча Суркова и Волкера состоится в обозримом будущем. До настоящего времени они встречались уже четыре раза.