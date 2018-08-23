Брал только гематоген и видеоигры: в Калининграде школьник провел ночь в ТЦ

Подросток остался на ночь в торговом центре, нанеся ущерб на 76 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Калининградской области.

Школьник спрятался во время закрытия торгового центра "Виктория" и пробыл там всю ночь, после совершил прогулку по магазинам. Брал злоумышленник только самое ценное: фальшивые бриллианты, видеоигры, гематоген. После, вдоволь наигравшись в игровом клубе, спокойно вышел из магазина.

Задержанному 13 лет, сейчас он находится в центре временного содержания. Его передадут родителям, которые будут обязаны возместить нешуточный ущерб торговому центру в 76 тысяч рублей.