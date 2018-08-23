23 августа 201813:48
Легендарный Т-34 перевернулся после парада в Курске
В Курске, где в четверг масштабно отмечают 75-летие победы в Курской битве, после парада перевернулся танк Т-34. Очевидцы сняли на видео неприятный инцидент.
Конфуз случился после окончания торжественной части, когда участвовавшую в показе технику начали грузить на платформы. При заезде на помост экипаж не рассчитал траекторию движения, в итоге правая гусеница тяжелой машины повисла в воздухе, а сам танк спустя пару секунд опрокинулся на бок.
Инцидент обошелся без пострадавших, хотя асфальт оказался залит топливом, так что на место была вызвана пожарная бригада. На глазах у зрителей Т-34 вернули в исходное положение, после чего увезли.
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