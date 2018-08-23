Под рестораном KFC обнаружили погранпереход для наркодилеров

Вход в протяженный туннель обнаружили американские полицейские в закрытом ресторане KFC в Аризоне, владелец которого попался с крупной партией тяжелых наркотиков, сообщает WAFB. Смертоносное зелье доставлялось в американский Сан-Луис из мексиканского Сан-Луис-Рио-Колорадо по 180-метровому лазу, проходящему на глубине шести метров под границей двух стран. Не снять его на видео служители закона просто не могли.

Ивана Лопеса задержали 13 августа прямо на трассе — в его грузовике полицейские обнаружили 118 килограммов метамфетамина, 3 килограмма фентанила, 13 килограммов белого и более 6 килограммов коричневого героина. Для личных нужд водителя в кабине были спрятаны шесть граммов кокаина. Полицейские проследили путь наркоторговца и выяснили, что ранее в тот же день он заезжал в собственный (но уже неработающий) ресторан KFC.

На кухне заведения обнаружился вход в тоннель, ведущий в частный дом в городке Сан-Луис-Рио-Колорадо на территории Мексики. Протяженность хода превышает 180 метров, а его высота составляет около 2,2 метра.

Как долго использовался этот канал поставки смертоносного зелья, теперь предстоит установить следователям.