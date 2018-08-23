"Прямо как в 90-е": камера сняла на видео драку и грабеж подростков

В Уфе подростки в четыре часа дня жестко избили двух парней школьного возраста. Нападению, в лучших традициях 90-х годов, предшествовала долгая беседа, толкания и выяснение отношений.

В какой-то момент началась драка — трое против двоих. Численный перевес и решительное наступление мгновенно решили исход потасовки. Двое молодых людей были жестоко избиты, у одного из них агрессоры забрали дорогой мобильный телефон.

В настоящее время полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".