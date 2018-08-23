Желтый дым над Кемеровом: на заводе "Азот" произошел выброс

На кемеровском заводе "Азот" случился выброс диоксида азота и оксида углерода. Очевидцы сообщают о желтом дыме, который идет из труб предприятия.

На самом заводе случившееся объяснили неисправностью оборудования в цехе, где вырабатывается азотная кислота (основное сырье для производства аммиачной селитры), и заверили, что никакой опасности нет.

"Все системы защиты сработали штатно, оборудование было остановлено. В результате произошел выброс веществ в атмосферу в количестве 0,1 тонны диоксида азота и оксида углерода, допустимый и предусмотренный технологическим регламентом", — рассказал ТАСС представитель компании.

По его словам, сейчас специалисты уже устранили причину неисправности, и вскоре цех вновь будет запущен.