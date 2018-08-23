"Реал" может воспользоваться решением УЕФА для покупки Мбаппе

Мадридский "Реал" попытается совершить сделку по футболисту французского "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе в заключительный день трансферного окна – 31 августа. Для этого представители "Королевского клуба" собираются воспользоваться решением УЕФА в отношении парижан.

30 августа состоится заседание Союза европейских футбольных ассоциаций в отношении действующего чемпиона Франции. Как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на As, по его итогам "ПСЖ" может быть подвергнут санкциям из-за нарушения финансового Fair Play, в результате чего он будет вынужден продать одного из самых своих дорогостоящих игроков.