Перед визитом священников в новосибирском вузе задрапировали голые статуи

Обнаженные статуи, располагающиеся на входе в Новосибирский архитектурный университет (НГУАДИ) 23 августа во время мероприятия с участием священнослужителей РПЦ прикрыли тканью.

Как передает РИА Новости, в вузе отметили, что не знают, кто принял такое странное решение, так как НГУАДИ лишь предоставлял площадку для проведения "круглого стола" в рамках форума "Новосибирск – город безграничных возможностей".

Собеседник агентства предположил, что статуи задрапировала служба протокола городского форума, отметив, что видимо, кто-то обратил внимание на их "не совсем уместный вид, потому что здесь ходят люди в рясах".

В семинаре, который был посвящен безбарьерной городской среде, участвовали представители общественных организаций и Русской православной церкви​​​.