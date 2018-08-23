Осенью продлится лето: после холодной ночи погода в Москве улучшится

Погода в ближайшие выходные будет отличная, считает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ночь 23 августа была самой холодной в Москве за последние два месяца. Днем температура теперь будет расти, а ночи будут теплеть с каждым днем.

Осадков не ожидается, отмечает РИА Новости. Практически не будет ветра, небо будет безоблачным. Поэтому погода ожидается на уикенд очень комфортной.

Минимальная температура ночью будет около плюс десяти градусов, а днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Впрочем, воспользоваться волной тепла полноценно не удастся — официальный купальный сезон окончен: среднесуточная температура опустилась ниже 16 градусов тепла.