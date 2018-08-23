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23 августа 201815:21 Жанна Карпенко

Пожар уничтожил три дома в Истринском районе Подмосковья

Крупный пожар в Истринском районе Подмосковья: в деревне Алексино огонь едва не уничтожил целую улицу. Три дома сгорели дотла, еще семь пострадали. Из-за сильного ветра пламя распространялось стремительно, перекидываясь с постройки на постройку.

Пожарные заканчивают свою работу на месте, где стоял дом, в котором произошло возгорание. Все выгорело дотла. Остался лишь фундамент. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности газового оборудования.

— Звоню пожарным, мне отвечают: хорошо, диктуйте адрес. Я продиктовал, говорят: ждите.
— Увидел, что языки пламени охватывают веранду. В доме были еще собаки и кошки. Вытащил через окно двух собак, кошек, к сожалению, не удалось спасти.

Сообщение о пожаре поступило в начале девятого утра — огнем было охвачено два участка. Один из них — Сергея Бебекина. Они с женой с утра поехали в магазин, дома оставались маленькие дети.

"Дочка звонит, говорит: папа не волнуйся, все хорошо, нас вытащили из дома. Она молодец — хоть и маленькая, 11 лет, но догадалась, документы взяла", — говорит Сергей Бебекин.

Утром в Истринском районе дул сильный ветер. Каждые десять минут пламя продолжало поглощать один дом за другим. В общей сложности пожар продолжался больше двух часов. Три дома сгорели дотла.

Два дома напротив выгоревшего участка пожар повредил меньше всех — пострадал лишь их фасад из сайдинга. За исключением домашних животных пострадавших в пожаре нет. Причины возгорания специалисты назовут позже. Тем временем владельцы сгоревших домов начали подсчитывать ущерб.

Текст: "Вести-Москва"

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