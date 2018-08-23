Наполеон проиграл при Ватерлоо из-за извержения вулкана в Индонезии

Наполеон Бонапарт мог проиграть битву при Ватерлоо в 1815 году из-за извержения вулкана в Индонезии.

Извержение вулкана Тамбора, расположенного на острове Сумбава, произошло за два месяца до битвы. Оно стало одним из крупнейших в истории, унеся жизни более 70 тысяч человек.

По мнению британских ученых, в результате извержения образовалась наэлектризованная вулканическая пыль, которая попала в верхние слои атмосферы. Из-за этого на Европу обрушились длительные проливные дожди, помешавшие армии Наполеона вовремя получить подкрепление, сообщает газета Independent. Аналогичные нарушения в ионосфере были зафиксированы после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, передает ТАСС.

Битва при Ватерлоо — последнее крупное сражение Наполеона. Французской армии противостояли войска Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Пруссии и ряда немецких герцогств. Потерпевший поражение Наполеон был вынужден повторно отречься от престола. Его отправили в ссылку на остров Святой Елены, где он скончался спустя шесть лет.