"Хожу вот по булочкам": сотрудница кировского кафе "прогулялась" по еде

Медвежью услугу оказала своему руководству сотрудница кировского кафе, опубликовавшая на своей странице в Instagram короткий ролик с подписью "Хожу вот по булочкам". Подписчики не оценили творческого замысла — после ряда критических замечаний девушка удалила запись, но к тому моменту она уже разошлась по соцсетям.

На кадрах видно, как девушка разложила на полу кухни несколько десятков упаковок булок для гамбургеров, после чего принялась по ним ходить. Судя по всему, ей "помогала" еще одна коллега — ее ногу можно заметить на записи.

После шквала гневных откликов ролик был удален, а затем и аккаунт автора записи. Последовало ли за этим увольнение сотрудницы из кафе, остается неизвестным.