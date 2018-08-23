В московское метро вернутся жетоны

Московский метрополитен выпустил ограниченный тираж жетонов с функцией проездного билета "Тройка". Они снабжены чипом электронной транспортной карты и визуально стилизованы под проездные жетоны, которые были в обиходе до 1999 года. ТАСС сообщает, что коллекционные жетоны будут разыгрываться среди пользователей официальных аккаунтов московского транспорта в социальных сетях.

Такой проездной позволит оплачивать поездки везде, где работает карта "Тройка": на наземном транспорте, в метро и на Московском центральном кольце. Пополнить его можно с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" и в кассах метрополитена.

До жетонов Московский метрополитен запустил браслеты, брелоки и кольца "Тройка" с функцией транспортной карты. Такой "Тройкой" можно оплатить посещение некоторых музеев, парков, планетария, парковок и аэроэкспресса, а зимой – катков на ВДНХ и в парке Горького.

Первые экспериментальные турникеты под монеты и жетоны были запущены в Москве в 1935 году, в 1999 году их сменили электронные проездные билеты, которые дошли до нашего времени, после - пластиковые карты "Тройка".