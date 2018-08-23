Кандидат Собянин обсудил с экспертами развитие транспортного каркаса Москвы

В ходе состоявшейся в избирательном штабе встречи с экспертами кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин обсудил развитие транспортного каркаса Москвы. Он отметил, что за последнее время было построено большое количество дорог и развязок, открыто множество новых станций метро и МЦК, положено развитие каршеринга. Это все помогает решать одну из главных проблем столицы - транспортную загруженность .

«Впереди много работы, но мы уже понимаем и чувствуем, что необходимо делать, как делать для того, чтобы главная проблема Москвы — транспорт — стала достоинством нашего города, и мы гордились бы своей транспортной системой», - заявил Собянин.

По его мнению, наиболее приоритетна на данный момент интеграция железных дорог в общественный транспорт, так как эффективность этих проектов весьма высока. В этих целях уже реализован проект Московского центрального кольца, которое ежедневно перевозит около полумиллиона человек.

Также Собянин подчеркнул важность пригородного железнодорожного сообщения. Реализация проекта Московских центральных диаметров (МЦД) поможет увеличить объем пригородного сообщения с 2 млн. до 3 млн. пассажиров в сутки. "Замыкая два радиуса в диаметр, получаем 80 км наземного метро, порядка 40 остановок, 20 пересадок на метро и железные дороги, МЦК и Большую кольцевую линию метро", — заявил кандидат, рассказывая о первой линии МЦД.

В ходе встречи было отмечено, что в советское время транспортная политика Москвы формировалась в угоду пользователей городского транспорта и мало учитывала интересны автомобилистов.

«Во-первых, Москва строилась не для личных машин, а под другую советскую модель, когда автомобиль является вещью абсолютно ненужной для граждан, а для них — общественный транспорт. Во-вторых, количество проживающих в Москве и Подмосковье было значительно меньше», — пояснил он.

Встреча с экспертным сообществом стала пятой в рамках цикла круглых столов, которые проводит кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин с целью формирования своей предвыборной программы.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.