UFC опубликовал афишу боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

Представители Абсолютного бойцовского чемпионата опубликовали афишу предстоящего боя между чемпионом организации в легкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским претендентом Конором Макгрегором.

Афишу представили в официальном Instagram UFC Russia.

Бой состоится шестого октября в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Отметим, что билеты на бой были распроданы за три минуты. Нурмагомедов при подготовке к бою заявил, что, по его мнению, силы Макгрегора сильно преувеличивают. Россиянин считает, что ирландец обладает только одним преимуществом.