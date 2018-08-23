Самый быстрый турбовинтовой самолет в мире станет еще мощнее

Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС получит новые двигатели. Российским инженерам самарской компании "Кузнецов" удалось увеличить мощность силовой установки НК-12. Теперь она носит литеры МПМ. Таким образом, повысилась грузоподъемность боевого самолета и выросла дальность полета, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех". Плюс вибрация от двигателя снизилась в два раза.

Напомним, первые слухи об улучшенных двигателях для Ту-95 появились еще 14 августа этого года. Тогда стало известно, что стратегов будут модернизировать. И версия с новыми силовыми установками поднимется в воздух до конца 2018 года.

Ту-95МС – называют самым быстрым турбовинтовым самолетом в мире. Машина, вес которой может достигать 185 тонн, разгоняется до 830 километров в час. Максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке, а это где-то 9 тонн, составляет более 10 тысяч километров.

Боевое крещение эти самолеты прошли в Сирии. Они несколько раз наносили удары по позициям террористов новейшими крылатыми ракетами Х-101.