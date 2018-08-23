Дрейк с друзьями избили человека. Видео

Всемирно известный рэпер Дрейк оказался в центре неприятного инцидента. Артист стал свидетелем группового избиения, которое устроили его друзья у ночного клуба Delilah в Западном Голливуде. В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как рэпер молча смотрит на то, как его друзья бьют безоружного мужчину, сообщает TMZ.

Инцидент произошел еще в марте, однако известно о нем стало только сейчас. По словам свидетелей, друзья Дрейка избили сотрудника клуба, который открыл дверь и что-то крикнул компании, отдыхавшей на заднем дворе заведения. Слова мужчины настолько взбесили спутников рэпера, что они свалили его с ног и продолжили избивать.

Представители Дрейка никак не комментируют эту ситуацию. Известно, что пострадавший затем подал заявление в полицию, однако через некоторое время забрал его.