Предусмотрено техрегламентом: в воздух Кемерова выбросило центнер ядовитых газов

Остановка цеха азотной кислоты произошла в кемеровском АО "Азот" (входит в АО "СДС Азот") из-за сбоя в работе оборудования, в результате произошел выброс загрязняющих веществ.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что причина аварии в — отказе датчиков вибрации турбины осевого компрессора.

Представитель АО "Азот" пояснил, что, несмотря на то, что все системы защиты сработали штатно, и оборудование было остановлено, остановка агрегата вызвала выброс в атмосферу 0,1 тонны диоксида азота и оксида углерода.

Собеседник агентства назвал это допустимым и предусмотренным технологическим регламентом уровнем, отметив, что причина неисправности оборудования была устранена.

Цех, в котором произошло ЧП, вырабатывает азотную кислоту, основное сырье для производства аммиачной селитры.

При этом облако желтого дыма, образовавшееся из-за выброса, осело на территории завода и жилого сектора Заводского района, прилегающего к предприятию.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что выброс продолжался около 5 минут, а зловонное облако было видно не только из Заводского, но и из Центрального районов Кемерово.

Проводится замеры ущерба окружающей экологии.

АО "Азот" обеспечивает около 80% поставок аммиачной селитры сельскохозяйственным и промышленным потребителям Сибири и Дальнего Востока России. "СДС Азот" производит треть общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50% общероссийского экспорта продукта.