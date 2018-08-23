Житель Минска вытащил из рюкзака прохожего 50 тысяч евро и остался незамеченным

Милиция Минска опубликовала видео с кражей полусотни тысяч евро у жителя Испании, переходящего дорогу в столице Белоруссии.

Преступник, увидев раскрытый рюкзак за плечами иностранца, умудрился стащить оттуда внушительную сумму денег и скрыться. Потерпевший обнаружил пропажу лишь спустя несколько минут, когда вора уже и след простыл.

К настоящему времени преступника поймали: им оказался 34-летний минчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенные деньги нашлись в его квартире — мужчина успел потратить всего 200 евро.