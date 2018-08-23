23 августа 201816:03
Яго Аспас станет игроком "Реала"
Мадридский "Реал" договорился с "Сельтой" о переходе нападающего Яго Аспаса. Футболист сборной Испании обойдется "королевскому клубу" в 60 миллионов евро.
После ухода в "Ювентус" Криштиану Роналду, победители Лиги чемпионов столкнулись с проблемами в атаке. "Реал" в срочном порядке ищет нападающего. Попытка приобрести форварда "Валенсии" Родриго Морено завершилась неудачей. "Летучие мыши" оценили футболиста в 120 миллионов евро. 31-летний Яго Аспас будет куплен за вдвое меньшую сумму.
Яго Аспас был участником чемпионата мира 2018. Он сыграл в трех матчах и забил один мяч (в ворота сборной Ирана). В матче со сборной России Аспас не реализовал один из послематчевых пенальти.
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