Яго Аспас станет игроком "Реала"

Мадридский "Реал" договорился с "Сельтой" о переходе нападающего Яго Аспаса. Футболист сборной Испании обойдется "королевскому клубу" в 60 миллионов евро.

После ухода в "Ювентус" Криштиану Роналду, победители Лиги чемпионов столкнулись с проблемами в атаке. "Реал" в срочном порядке ищет нападающего. Попытка приобрести форварда "Валенсии" Родриго Морено завершилась неудачей. "Летучие мыши" оценили футболиста в 120 миллионов евро. 31-летний Яго Аспас будет куплен за вдвое меньшую сумму.

Яго Аспас был участником чемпионата мира 2018. Он сыграл в трех матчах и забил один мяч (в ворота сборной Ирана). В матче со сборной России Аспас не реализовал один из послематчевых пенальти.