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Теракты во Франции 1 час назад
"Я вас всех сожгу": стали известны подробности резни в Траппе
Стали известны подробности резни в городке Трапп под Парижем, где утром 23 августа мужчина с ножом убил двух человек и ранил одного. Как сообщает Le Figaro, погибшие — мать и сестра нападавшего. Личность раненной женщины пока не установлена.
Ранее сообщалось, что группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за этот теракт. Однако французские власти призвали граждан не делать скоропалительных выводов относительно мотивов нападавшего. Пока главной версией трагедии, выдвинутой полицией, остается семейная ссора.
Напомним, что в 10 часов утра на улице Камиллы Клодель появился 36-летний мужчина с ножом. Он начал буквально кромсать проходивших мимо женщин, а затем с одной из них вбежал в стоящий неподалеку торговый павильон. Около 11 часов на место происшествия прибыл патруль Ежедневной полиции безопасности (это спецподразделение действует в 30 неблагополучных районах Франции, среди которых и Трапп). По свидетельству одного из полицейских, когда преступник увидел наряд, он крикнул: "Аллах Акбар, если вы войдете, я вас всех сожгу". Однако это не остановило правоохранителей. Когда мужчина побежал на полицейских, размахивая ножом, он был застрелен на месте.
Позже выяснилось, что две жертвы убийства — мать и сестра атакующего. Они шли торговать в павильон, принадлежащий их семье. Мать погибла сразу же, а сестра, которую злоумышленник втащил в свой магазин, умерла от кровопотери уже внутри. Третью женщину с тяжелыми ранениями увезли в больницу. Пока неизвестно, связана ли она с нападавшим или просто случайно оказалась на месте трагедии.
Источник в полиции Траппа сообщил Le Figaro, что до совершения преступления в биографии убийцы были черные пятна. Так, начиная с 2016 года, он неоднократно привлекался к ответственности за "акты прямого и публичного оправдания терроризма". Не исключено, что мужчина все-таки косвенно связан с ИГ.
"Мы склонны больше рассматривать версию семейной ссоры, но не отбрасываем никакие другие", — добавил источник.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, который немедленно прибыл в Трапп, упомянул о значительных психиатрических проблемах преступника.
"Скорей всего, это проявление психического дисбаланса, — отметил министр, ссылаясь на мотивацию нападавшего, - а не кого-то, кто мог бы подчиняться приказам террористических организаций и в частности ИГ. Мы узнаем больше, когда мы изучим телефонные переговоры, обыщем дом — это позволит увидеть причины конфликта внутри семьи".
Также Коломб выразил соболезнования жертвам убийцы и всем их близким. А полицейскких поблагодарил за мгновенную реакцию и образцовую мобилизацию.
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