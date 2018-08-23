Счастье красавицы: Ольга Науменко рассказала, как снималась у Рязанова

Она сыграла в таких культовых фильмах, как "Ирония судьбы", "Тени исчезают в полдень", в сериалах "Фамильные ценности", "Бумеранг из прошлого". За ней ухаживали и звали замуж известные режиссеры. В студии Бориса Корчевникова – народная артистка России Ольга Науменко.

В студии Бориса Корчевникова Ольга Науменко призналась, что у нее было много романов, но до ЗАГСА она дошла единственный раз — в 27 лет. Ее мужем стал актер Александр Скворцов. Вместе они прожили 32 года. Вместе выстояли перед лицом страшной трагедии: их первая дочка Шурочка умерла, прожив меньше двух лет. Однако через много лет Ольга Науменко снова стала мамой дочки Светланы. Разлучить с мужем ее смогла только смерть: девять лет назад Александра Скворцова не стало.

Работать в театр Ольга Науменко пришла в 1972 году, а Александр Скворцов на год позже. Новый актер сразу не понравился Ольге. Они играли в одних спектаклях, у него были свои романы, а у Науменко свои. Постепенно они сблизились. Как-то актеры вместе ехали в метро, и Ольга спросила: "А не пожениться ли нам?".

В спектаклях супруги очень часто играли пару, да и в жизни практически не расставались. "Саша был жутко ревнив, и чтобы отодвинуть соперника, он становился его лучшим другом, и тот уже не мог совершить подлость", – вспомнила актриса. И она, и дочь очень тяжело пережили уход любимого мужа и папы. Светлана даже говорит, что теперь нет и "какого-то кусочка" ее.

Почему Ольга Науменко так и не стала рязановской актрисой, чем режиссер обидел ее на съемочной площадке "Иронии...", за что свекровь кричала на нее, и как актриса пережила смерть ребенка – Ольга Науменко в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".