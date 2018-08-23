Захарова: Россия требует закрыть политически мотивированное дело Бутиной

Россия требует от США закрыть политически мотивированное дело против россиянки Марии Бутиной и оказать ей всю необходимую помощь.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва надеется на то, что мировое сообщество обратит внимание на унижающие человеческое достоинство действия американских правоохранительных органов против гражданки России.

Захарова подчеркнула, что ситуация с Бутиной, которая была арестована 15 июля в США по обвинению в том, что она агент иностранного государства, вызывает серьезную озабоченность.

По словам дипломата, у россиянки отобрали все вещи, включая одежду, еду и предметы личной гигиены, продержали в карантинной камере 12 часов без еды, а затем 17 августа Бутину внезапно перевели в другую тюрьму и поместили в одиночную камеру, которая предназначена для опасных преступников-рецидивистов.

Захарова подчеркнула, что при этом игнорировались любые просьбы Бутиной о срочной медицинской помощи, что повлияло на ухудшение ее здоровья.

Представитель МИД РФ отметила, что только после мощного давления российского министерства иностранных дел на Государственный департамент США прекратились личные обыски Бутиной с раздеванием и ее перевели в одиночную камеру с окнами, где поддерживается комнатная температура, ей обещано в ближайшее время разрешить звонки родным.