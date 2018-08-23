Бесшумную армейскую винтовку превратили в охотничью

Бесшумная снайперская винтовка ВВС "Винторез" получила гражданскую версию. Новое оружие презентовали на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", сообщает агентство ТАСС.

Военная и охотничья винтовки выглядят почти идентично. Однако вместо полноценного глушителя на гражданской версии стоит имитация, которая никак не влияет на громкость выстрела. Дело в том, что по закону на охотничье оружие так называемые приборы бесшумной стрельбы, или ПБС, ставить нельзя.

Выстрелы из армейской ВВС "Винторез" действительно почти не слышно уже за несколько сотен метров. Этот эффект удалось получить двумя особенностями. Во-первых, конечно, глушитель. Он тормозит и охлаждает пороховые газы, которые выходят из ствола. Что интересно у "Винтореза" ПБС встроенный.

Во-вторых, ВСС использует специальный дозвуковой 9-миллиметровый патрон СП-5. Он издает меньше шума, чем сверхзвуковой боеприпас, но скорость полета у пули меньше. Что в свою очередь компенсируется ее весом – 16 граммов. Для сравнения, масса стандартной винтовочной пули патрона 7,62х54 – всего около 9 граммов.