Итальянец сжег АЗС из-за "съеденных" колонкой 20 евро

Злопамятный житель итальянского города Порденоне не пожалел пяти евро и собственной репутации ради мести оператору АЗС, одна из заправочных колонок которого "похитила" у него 20 евро, сообщает La Repubblica. Все действия жаждавшего возмездия 50-летнего мужчины сняла камера наблюдения.

Припоминать родственников по материнской линии владельцев АЗС итальянец принялся вечером 14 августа, когда, скормив аппарату 20 евро, он не дождался ни бензина, ни возврата купюры. Заправка работает по системе самообслуживания, а потому оператора на ней не предусмотрено. Дозвониться до службы технической поддержки у него тоже не вышло, а потому мужчина уехал домой не солоно хлебавши.

Вечером следующего дня он вновь появился на АЗС, приобрел топлива на пять евро и прямо из шланга разлил его по асфальту. Немного поразмышляв, мститель отошел в сторону и чиркнул спичкой.

АЗС от полного уничтожения, как отметили пожарные, спасло низкое качество топлива — суммарный ущерб немногим превысил тысячу евро. Что до злоумышленника, то на его след правоохранители вышли благодаря записи с камеры наблюдения.