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23 августа 201817:12

Дисквалификация перуанца Герреро возобновлена

Швейцарский суд возобновил дисквалификацию нападающего сборной Перу Паоло Герреро. Теперь 34-летнему футболисту предстоит отбыть еще 8 месяцев наказания.

Паоло Герреро в декабре был дисквалифицирован на 14 месяцев за использование запрещенных веществ. Но благодаря ходатайству федерации футбола Перу наказание было приостановлено. Нападающий получил возможность выступить на чемпионате мира. Герреро принял участие в трех матчах группового турнира и забил один мяч. После мирового первенства Паоло подписал контракт с бразильским "Интернасионалом".

Однако Швейцарский суд отменил решение Спортивного арбитражного суда о приостановки дисквалификации, и Герреро снова отстранен от футбола. Перуанец сможет вернуться на поле не раньше апреля 2019 года.

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