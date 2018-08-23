Дисквалификация перуанца Герреро возобновлена

Швейцарский суд возобновил дисквалификацию нападающего сборной Перу Паоло Герреро. Теперь 34-летнему футболисту предстоит отбыть еще 8 месяцев наказания.

Паоло Герреро в декабре был дисквалифицирован на 14 месяцев за использование запрещенных веществ. Но благодаря ходатайству федерации футбола Перу наказание было приостановлено. Нападающий получил возможность выступить на чемпионате мира. Герреро принял участие в трех матчах группового турнира и забил один мяч. После мирового первенства Паоло подписал контракт с бразильским "Интернасионалом".

Однако Швейцарский суд отменил решение Спортивного арбитражного суда о приостановки дисквалификации, и Герреро снова отстранен от футбола. Перуанец сможет вернуться на поле не раньше апреля 2019 года.