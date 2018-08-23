Автозак насмерть сбил дорожного рабочего во Владимире

Житель Владимира скончался в результате наезда разогнавшегося автозака, СКР возбудил против находившегося за рулем полицейского уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Камера регистратора запечатлела странный маневр и момент наезда.

Смертельная авария произошла около 14:40 9 июля, однако решение о привлечении сотрудника ИВС к ответственности было принято только на этой неделе. Жертвой ДТП стал 55-летний дорожный рабочий — от полученных травм он скончался на следующий день в больнице.

По данным следователей, водитель двигавшегося с превышением скорости ГАЗ-3309 в районе Почаевского Оврага попытался пойти на обгон "Газели", но едва не врезался во встречную легковушку и увел машину вправо, где стоял грузовик с асфальтоукладочным катком в кузовке. Одного из оказавшихся рядом рабочих автозак и сбил.

Не исключено, что отвечать по закону придется не только водителю служебного ГАЗа, но и представителям компании "Мехколонна", где работал погибший, — экспертам предстоит оценить "правильность организации проведения дорожных работ и обеспечения правил безопасности и охраны труда".