В Китае найдены останки огромной черепахи без панциря

Существует несколько ключевых особенностей, делающих черепаху черепахой: например, её панцирь и беззубый клюв. Недавно обнаруженные ископаемые останки черепахи, обитавшей на Земле 228 миллионов лет назад, проливают свет на то, как современные особи развили подобные черты.

У найденного экземпляра также был клюв, а вот панцирь отсутствовал, пишут учёные.

"Длина существа была более 182 сантиметров, у него было странное дискообразное тело и длинный хвост, передняя же часть челюсти преобразовалась в странный клюв. Вероятно, оно обитало на мелководье и копалось в грязи в поисках еды", — говорит Оливер Риппель (Olivier Rieppel), один из авторов работы палеонтолог из Филдовского музей естествознания в Чикаго.

Новый вид получил название Eorhynchochelys sinensis, первое слово в переводе с латыни означает "зарождение клюва черепахи", или первая черепаха с клювом, а второе говорит о том, что существо "родом из Китая". Собственно, это стало отсылкой к месту, где останки черепахи были найдены ведущим автором исследования Ли Чунем (Li Chun) из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китая.

E. sinensis — не единственный вид ранней черепахи, который учёные обнаружили. Специалисты находили и другую древнюю черепаху с частичным панцирем, но без клюва. И до сих пор было не ясно, как они вписываются в семейное древо этих рептилий.

"Происхождение черепах оставалось нерешённой проблемой в палеонтологии на протяжении нескольких десятилетий. Теперь, имея останки Eorhynchochelys, стало намного яснее, как черепахи эволюционировали", — говорит Риппель.

Тот факт, что у рода Eorhynchochelys клюв развился раньше, чем у других ранних черепах, но при этом у него не было панциря, свидетельствуют о мозаичной эволюции. Идея её состоит в том, что черты могут развиваться независимо друг от друга и с разной скоростью, а также в том, что не каждый вид рода имеет одну и ту же комбинацию этих черт.

"Перед нами впечатляюще большое ископаемое, которое представляет собой захватывающее открытие. Оно дарит нам ещё один кусочек головоломки эволюции черепах", — говорит автор исследования Ник Фрейзер (Nick Fraser) из Национальных музеев Шотландии.

По его словам, открытие показывает, что ранняя эволюция черепах не была простым, пошаговым накоплением уникальных черт. "Она представляла собой гораздо более сложную серию событий, которые мы только начинаем понимать", — говорит он.

К слову, мелкие детали в черепе Eorhynchochelys раскрывают ещё одну тайну эволюции черепах. В течение многих лет учёные не были уверены, к какому биологическому подклассу относились предки черепах. Существовало две версии. Первая: их предки могли быть членами той же группы рептилий, что и современные ящерицы и змеи, – диапсидами. Вторая: они относились к анапсидам. Разница между первыми и вторыми заключалась в том, что у первых существ было два отверстия по бокам черепа (в височных костях).

Ранее специалисты были уверены, что живыми представителями анапсид являются черепахи, однако современные генетические исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Позднее другие учёные предположили, что черепахи всё-таки представляют собой группу диапсидных рептилий с редуцированными височными окнами. Окончательная же точка в этом вопросе поставлена не была.

Череп Eorhynchochelys демонстрирует признаки того, что этот род принадлежал к диасидам. "Благодаря "диапсидному" черепу Eorhynchochelys мы знаем, что черепахи не относятся к ранним анапсидным рептилиям, они связаны с эволюционно более продвинутыми диапсидными рептилиями. Теперь мы в этом уверены, и споры можно прекратить", — говорит Риппель.

Результаты работы представлены в научном издании Nature.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о нахождении в Южной Америке доисторической черепахи размером с колесо карьерного самосвала. Кроме того, мы сообщали о том, что близ польской мусорной свалки обнаружены древнейшие окаменелые останки черепах.