Защитник Евгений Макеев покинул "Ростов"

Защитник Евгений Макеев больше не будет выступать за "Ростов". Клуб и 29-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

ФК "Ростов" сообщил об уходе Макеева на своей официальной странице в социальной сети. "Контракт между футбольным клубом "Ростов" и защитником Евгением Макеевым расторгнут по соглашению сторон. Мы благодарим Евгения за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!"

Евгений Макеев пришел в "Ростов" в 2017 году из московского "Спартака". В прошлом сезоне Макеев провел 18 матчей в составе ростовчан. До этого Макеев отыграл восемь лет в составе "Спартака".