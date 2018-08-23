Мать – неандерталец, отец – денисовец: палеонтологи изучили уникальное дитя

В 2012 году на Алтае в знаменитой Денисовской пещере был найден фрагмент кости, принадлежавший девочке-подростку, жившей 50 тысяч лет назад. Скорее всего, она погибла, не успев сделать в своей жизни что-либо значимое. И всё же, благодаря новому исследованию, девочка войдёт в историю. Анализ ДНК, изъятого из двухсантиметрового обломка кости, показал, что родители ребёнка относились к разным видам людей: мать была неандертальцем, а отец – денисовцем.

Сам факт межвидового скрещивания древних людей известен давно. Предыдущие исследования геномов показали, что неандертальцы, денисовские люди и представители Homo sapiens часто образовывали смешанные пары в Европе и Азии. И ДНК современных людей несёт немало генов, полученных в результате этих союзов.

Денисовская пещера представляет особый интерес для антропологов, поскольку она служила домом представителям всех трёх видов. Но если раньше считалось, что отдельные группы гоминид жили в ней в разное время и не пересекались, то теперь всё снова перевернулось с ног на голову.

По словам ведущего автора нового исследования палеогенетика Вивьен Слон (Viviane Slon) из Института эволюционной антропологии Макса Планка, когда она увидела результаты, то сначала решила, что это какая-то ошибка. Но после повторного анализа стало очевидно, что родители девочки действительно принадлежат к разным видам.

Геном девочки, возраст которой на момент смерти составил около 13 лет, в равной степени соответствовал ДНК неандертальцев и денисовцев. Но самое главное, что почти половина генов на её парах хромосом была представлена в двух разных вариантах. Это означает, что межвидовое скрещивание произошло не в предыдущих поколениях, а именно её родители являлись представителями разных групп. А, так как митохондриальная ДНК наследуется только по материнской линии, и в данном случае она полностью соответствовала неандертальской, учёные с уверенностью говорят о видовой принадлежности её матери и отца.

Более пристальный взгляд на геном показал, что несколько сотен поколений назад в родословной отца девочки также присутствовали неандертальцы. А гены матери были ближе к неандертальцам, найденным в Хорватии, чем к останкам, из Денисовской пещеры. Это говорит о том, что различные группы неандертальцев неоднократно мигрировали между Западной Европой и Сибирью.

Новые доказательства свободного скрещивания денисовских людей и неандертальцев вновь поднимают вопрос, который давно не даёт покоя учёным: почему эти виды оставались обособленными генетическими группами, а не смешались в единую популяцию? В пресс-релизе института авторы работы предполагают, что, вероятно, большая часть неандертальского и денисовского населения Земли всё-таки была разделена географическими барьерами, что серьёзно ограничивало их общение между собой.

Результаты исследования были подробно изложены в статье, опубликованной учёными в журнале Nature.

Добавим, что недавно увидела свет другая работа, которая обнаружила, что денисовский человек скрещивался и с представителями человека разумного, причём, как минимум, дважды. Об этих и других перипетиях становления нашего вида можно узнать из материалов специального раздела проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), посвященного антропологии.