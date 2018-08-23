Названа причина закрытия "Теории большого взрыва"

Плохие новости для любителей сериалов и ситкомов – популярное американское телешоу "Теория большого взрыва", в которой рассказывается о жизни друзей-ученых, закроют после 12-го сезона. Одна из главных звезд проекта рассказала, почему это произошло, сообщает People.

Показывать последний сезон "Теории большого взрыва", который выходил на экраны с 2007 года, начнут в сентябре.

Представители компании CBS хотели продлить сериал еще минимум на два сезона, если бы не решение Джима Парсонса покинуть проект. Актер, сыгравший эксцентричного физика Шелдона Купера в "Теории большого взрыва", "похоронил" проект, который принес ему мировую славу и несколько престижных наград в области шоу-бизнеса.

Почему Парсонс решил покинуть проект, впрочем, не сообщается. Его коллеги по съемочной площадке, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр говорят, что им крайне грустно будет прощаться со зрителями. Сыгравшая Пенни Кейли Куоко говорит, что не представляет свою жизнь после окончания сериала.

"Я думала, что буду сниматься в этом сериале всегда. Серьезно, я не представляю, что буду делать дальше. Моя жизнь уже никогда не будет прежней", — отметила актриса.

"Все шоу, кроме "Симпсонов", когда-нибудь заканчиваются", — отметил продюсер Чак Лорре.

Последняя серия проекта выйдет в мае 2019 года.