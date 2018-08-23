"Это месть!": бывшая проститутка объяснила, почему обвиняет бабушку сестер Хачатурян в сутенерстве

"Прямой эфир" продолжает расследование громкого дела сестер Хачатурян, которые зарезали своего отца. Накануне бабушку девочек – Ларису Тодику – обвинили в том, что он была в 90-е годы она была хозяйкой борделя. По словам соседей, она "посвятила в профессию" и свою несовершеннолетнюю дочь Аурелию. И именно здесь она познакомилась с Михаилом Хачатуряном, который был в притоне VIP-клиентом.

Сегодня в студию пришла Ирина Золотова, которая работала в этом борделе в 1999 году. Тогда ей было около 20 лет. Публичный дом располагался на Ярославском шоссе недалеко от автобусной остановки "Улица вешних вод". По словам Ирины, она сразу узнала Ларису, как только увидела ее фотографию в СМИ. Она абсолютно уверена в том, что это именно ее бывшая работодательница.

Также она рассказала, как устроилась на работу. Ирина прочитала объявление в газете о наборе девушек, позвонила по номеру, там ответила Лариса, которая объяснила ей условия работы, цены и процент девушки. Потом Ирина поехала "на точку", и там ее встретил Андрей (позже оказалось, что это был сын Ларисы). Ирина утверждает, что Лариса не только содержала бордель, но и подрабатывала там сама. Михаила Хачатуряна и Аурелию она там никогда не видела. Однако Ирина уверена в том, что это не первый и не последний бордель, который был у Ларисы.

На вопрос, что заставило ее "рассекретиться" Золотова ответила просто: "Месть!" Когда она и еще двое девушек решили уйти от сутенерши, та потребовала с них 300 долларов, а ее сын Андрей держал их под дулом пистолета.

Лариса приехала к дому на Ярославском шоссе, где будто бы содержала притон. Она уверяет, что никогда раньше там не была. По ее словам, в 90-е годы они жили по подвалам, "зарабатывали так — сидели на "точках", а милиция нас гоняла". А ее сын Андрей в то время не с пистолетом ходил, а учился в духовной семинарии в Сергиевом Посаде и встречался с хорошей девочкой.

Мнения жильцов того самого дома разошлись. Некоторые говорят, что бордель в 90-е действительно был, но хозяйка там была другая, да и та несколько лет назад умерла. Другие опознали Ларису Тодику по фотографии. Один мужчина сказал, что это та самая женщина, и в 90-х годах она снимала сразу несколько квартир на разных этажах.

Родственница Ларисы Ольга Григорьева, у которой пряталась от мужа Аурелия, рассказала, что ей на днях угрожал какой-то незнакомый парень. Она уверена в том, что и эти угрозы, и "бордельная" клевета на Ларису – это все дело рук родственников Михаила Хачатуряна. Также она рассказала о том, что Михаил сначала снимал квартиру, в которой был убит, потом он стал ее хозяином. А куда делись прежние владельцы – никто не знает.

Правда ли бабушка Ангелины, Крестины и Марии держала в Москве бордель? Оказывала ли интимные услуги его клиентам мать девочек? Что почувствовал экстрасенс Зираддин Рзаев у квартиры, где жили сестры Хачатурян с отцом? И, наконец, что показали данные полиграфа бабушки сестер Хачатурян и Ирины Золотовой? Ответы – в "Прямом эфире".