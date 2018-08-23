Футболисты "Зенита" поддержали Нобоа

"Зенит" проводит в Санкт-Петербурге матч Лиги Европы с норвежским "Мольде". Перед матчем футболисты российского клуба поддержали своего товарища, полузащитника Кристиана Нобоа.

Игроки "Зенита" вышли на поле в белых майках с изображением пингвина. Ранее нападающий Артем Дзюба написал на своей странице в социальной сети. Дорогой мой эквадорский пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Мы с тобой".

Кристиан Нобоа получил тяжелую травму – повреждение крестообразной связки левого колена в матче четвертого тура с "Уралом". Восстановление эквадорского полузащитника займет не менее шести месяцев, и в текущем календарном году Нобоа не сможет выйти на поле.