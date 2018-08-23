Дмитрий Медведев получил спортивную травму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность известили в пресс-службе правительства РФ, подчеркнув, что "травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия".

Ранее в ряде интернет-СМИ появились сообщения о том, что некоторые мероприятия в рабочем графике Дмитрия Медведева были отменены.