Конте может сменить Моуринью на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность увольнение главного тренера Жозе Моуринью. В качестве преемника португальца рассматривается итальянский специалист Антонио Конте, уволенный летом из "Челси".

Проигрыш "Манчестер Юнайтед" во втором туре "Брайтону" и конфликт Моуринью с одним из лидеров команды Поля Погба вынуждают руководство клуба рассмотреть вопрос о досрочном расторжении контракта с Жозе Моуринью. Не исключено, что португалец будет отправлен в отставку уже в сентябре.

В качестве преемника рассматривается Антонио Конте, известный по работе в "Ювентусе", сборной Италии и "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс". Также "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бывшему тренеру "Реала" Зинедину Зидану.