75 лет Курской битве: Россия вспоминает героев войны
В России — День воинской славы. Страна отмечает 75-ю годовщину разгрома фашистских войск в Курской битве. Победа в этом историческом сражении определила перелом в ходе Великой Отечественной войны. Август 43-го приблизил май 45-го. На памятные торжества в Курск прибыл Владимир Путин. Президент возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.
Президент возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата, что находится на территории мемориального комплекса "Курская дуга". Рядом с ним — ветераны Великой Отечественной войны, те, кто тогда, 75 лет назад, сражался на огненной дуге.
У Вечного огня во время Минуты молчания Путин склоняет голову. По окончании церемонии президент подошел к ветеранам, поздравил с праздником и пожелал здоровья. Владимир Путин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову и к памятному знаку "Курск — Город воинской славы".
Курская битва стала одной из крупнейших за всю историю Второй мировой войны. Огромное количество техники — десятки тысяч орудий, танков и самолетов с обеих сторон, более двух миллионов солдат и офицеров были сосредоточены здесь с одной целью — переломить ход войны. 50 неимоверно трудных дней и ночей. Итогом сражения на Курской дуге стало освобождение Орла, Белгорода, Харькова и чуть позже Донбасса.
75-летие победы в битве Курск отмечает военным парадом. Военнослужащие Западного военного округа, Курского гарнизона, кадеты и юнармейцы уже построены в коробки. До начала остается 3 минуты. Нервы натянуты, как струна. Здесь лучшие из лучших. Те, кто служит на родной курской земле, продолжает славные воинские традиции.
Под первые аккорды "Священной войны" знаменная группа вносит государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. Впереди — рота Почетного караула со знаменами родов и видов Вооруженных сил, штандартами фронтов — участников Курской битвы. 1700 солдат и офицеров проходят строем перед гостями парада и перед ветеранами, каждому из которых уже за 90. Они съехались в Курск из самых разных регионов огромной России. Их места — в почетном первом ряду.
Прохождение механизированной колонны участников парада открывает легендарный танк Победы — Т-34: он прибыл из Ленинградской области. Боевая машина на ходу, над башней развевается знамя Советского Союза. Наверняка, ветеранские сердца каждый раз начинают учащенно биться при виде родной "тридцатьчетверки": сколько жизней она спасла и тем самым приблизила Победу! Но не меньшее восхищение у них вызывает и новое оружие — Т-72Б3 — основной танк Российской армии.
По Проспекту Победы проходят бронетранспортеры БТР-82А, машины химической разведки, 152-миллиметровые гаубицы, способные уничтожать цели до 25 километров. Завершают строй пусковые установки тактического ракетного комплекса "Точка-У". И вот уже в небе над Курском показываются первые экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8, Ми-24 и Ка-52. И впервые в Курском параде принимают участие наши новейшие многоцелевые истребители поколения "4++" Су-30СМ.
Увидеть это собрался, кажется, весь Курск. Приходили целыми семьи с маленькими детьми. Ну, а сразу после завершения парада можно было подойти совсем близко и подняться на броню. И сегодня же в Курске президент возложил цветы к памятнику подводной лодки "Курск", погибшей в августе 2000 года в водах Баренцева моря. В сквере, что разбит вокруг Мемориала памяти павших, Владимир Путин тепло приветствовал местных жителей. В парке президент пообщался и лично поздравил с праздником жителей Курска.
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