Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 августа 201821:20 Валентин Богданов, Анастасия Саховская

США и Китай поднимают ставки в торговой войне

США и Китай вступили в новую фазу торговой войны. Обе страны повысили на 25 процентов пошлины на взаимный экспорт товаров объемом в 16 миллиардов долларов. После этого Китай подал жалобу в ВТО, а Вашингтон пригрозил обложить пошлинами все товары из Китая. Это опасный ход, учитывая, что китайский экспорт в Америку в пять раз больше. И на этом фоне в Вашингтоне начались торговые переговоры двух стран.

Экономика и политика для Дональда Трампа еще со времен президентской кампании связаны в один клубок. Если клубок распутать, то мало не покажется никому. Так, во всяком случае, считает сам хозяин Белого дома.

Последние скандалы вокруг бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна и бывшего главы его избирательного штаба Пола Манафорта подстегнули разговоры о возможном импичменте президента США. В случае победы на промежуточных выборах в ноябре демократы наверняка не упустят своего шанса и сделают все чтобы, как минимум, начать процедуру досрочной отставки.

"Не понимаю, зачем уничтожать того, кто делает отличную работу. Если мне объявят импичмент, рынки обрушатся. Все станут бедными. С таким мышлением, как сейчас, это может произойти очень быстро", — заявил президент США Дональд Трамп. Дополнительно развил эту идею Трамп у себя в "Твиттере". В том духе, что победа над Хиллари, видимо, была его единственной ошибкой. Но это, конечно, шутка. Никто кроме него, уверен Трамп, не смог бы поставить на место Китай.

Выход интервью совпал со второй волной американских заградительных пошлин на китайские товары. "Если бы Хиллари стала президентом, у вас был бы отрицательный рост. Мы выросли на 10 триллионов долларов США. Китай, кстати, снизился на 15 триллионов долларов. Когда я стал президентом, Китай был доминирующей силой. Теперь они мне очень нравятся. Я отлично лажу с председателем Си, но я сказал, что мы больше не можем давать вам 500 000 миллиардов в год на плохие торговые сделки. И вы видите, что произошло за последние 90 дней", — подчеркнул Трамп.

Последнее из произошедшего — это 25-процентные пошлины на 279 наименований продукции из Поднебесной общим объемом в 16 миллиардов долларов. Но, как и предупреждали Трампа, мировая торговля — это улица с двухсторонним движением. Желающих мчать по встречной наперерез главному ее локомотиву теперь поубавилось и в США. Дергать стоп-кран в Пекине ведь тоже не стали, а наоборот ввели свои ограничения.

"Нам, американским компаниям, нравится работать с Китаем, а пошлины оказывают только негативный эффект. Это вызывает серьезные опасения. Наша экономика катится в бездну", — считает топ-менеджер компании-производителя одежды Рик Хелфенбейн. "Роль Китая на американском рынке очень большая. Ни один другой рынок, кроме китайского, не сможет удовлетворить потребности экономики США", — отмечает вице-президент компании-производителя автопокрышек Уолтер Веллер.

Начиная торговую войну, Трамп говорил, что заботится об американском производителе. Например, пошлины на китайский металл и алюминий должны были поддержать металлургов, особенно в тех штатах, где за него голосовали. Да только проблема в том, что собственное производство в США покрывает лишь половину нужного стране сырья. Компенсировать нехватку рано или поздно все равно придется за счет импорта, а он из-за заградительных мер окажется дороже. То есть пока раскачаются сталелитейные и алюминиевые заводы, пытаясь наращивать объем, проиграют те, кого Трамп тоже обещал поддержать. Те же автомобили станут дороже, а значит, американские GM и Ford будут слабее в конкурентной борьбе. "Пытаешься задуматься о том, как можно ответить на эффекты от пошлин, вводя еще больше пошлин, довольно сложно в этом разобраться. Президент ведь сам говорил, что хотел бы, чтобы не было никаких торговых войн", — говорит ведущая CNBC.

Возможно, Трамп рассчитывает на то, что у Китая первого сдадут нервы. У Пекина и в самом деле меньше возможностей для маневра – объем экспорта из Поднебесной существенно превышает объем импорта из США. Вот только как это объяснить простым американцам, которые будут разглядывать ценники, а не макроэкономические показатели?

"Идущая торговая война вызывает рост неуверенности и рисков, а ее продолжение может оказать неблагоприятный эффект на деловое настроение, размещение инвестиций, трудоустройство и покупательную способность американских домохозяйств", — отмечает телеведущая. А значит, и на популярность американского президента. И прежде всего, среди тех, ради кого, как ему казалось, он и начинал торговую войну.

 

"США ведет себя как юный, неопытный боец, а Китай — это спокойный, старый мастер тайчи", — говорит политолог, независимый эксперт Сыма Нань. Торговая битва держав-тяжеловесов по законам древнекитайского боевого искусства. Тайцзицюань (Кулак Великого предела) — техника, отработанная тысячелетиями: плавные движения словно сковывают противника, он вязнет в атаке и пропускает стремительный удар. В таком бою китайцам нет равных.

"США бьет сильно, но очень нетерпеливо. А Китай действует мягко, словно возвышаясь над ситуацией, но может нанести мгновенный удар. Так же Китай ведет себя в торговой войне, спокойно и неспешно и вдруг внезапный контрудар!" – говорит Сыма Нань.

Китай блокирует противника зеркальными жестами: Пекин ввел пошлины на американские товары через минуту после Вашингтона. На автомобили и велосипеды, дизель и авиатопливо, запчасти и медицинское оборудование и на то, что долгое время считалось неприкосновенным для санкций, — энергоресурсы. Но США замахиваются все больше — уже на 200 миллиардов долларов. И на это Китай может ответить по законам тайчи.

"Импортные пошлины и прочие налоговые издержки вместе взятые, которые необходимо будет заплатить китайским импортерам, могут сделать сжиженный природный газ из США на 30 процентов дороже, чем из других стран", – отмечает глава аналитической компании Цао Инь.

Через год Китай станет крупнейшим потребителем СПГ в мире. Все энергоамбиции США из-за пошлин вылетят в трубу. В планах Китая — наращивание поставок из России по двум, а в перспективе по четырем линиям проекта "Ямал СПГ". А на юге Китая торговые трения уже сыграли на руку нашим виноделам: в этом году в Шэньчжэнь начали поставлять крымские десертные вина, отлично сочетающиеся с южнокитайской кухней, где много морепродуктов и фруктов. Пока в партии 20 тысяч бутылок, но после повышения пошлин на вина из США китайцы готовы поставить на прилавки и столы крымские вместо американских. "У тех дистрибьютеров, которые работали с американскими винами, возник вакуум. И теперь них есть хороший шанс, чтобы забрать кусок пирога у американцев", — говорит представитель компании по производству вин Олег Машьянов.

С китайского рынка вылетают и авиаперевозчики: две американские компании заявили, что закроют рейсы Чикаго-Шанхай и Пекин-Гонолулу. Не только из-за повышения цен на топливо (в черном списке КНР есть авиакеросин), но и из-за возможного падения спроса на деловые поездки.Неспокойны биржи, нервная обстановка на рынке валют. Но в Китае пока не комментируют ход переговоров, которые продолжились в Вашингтоне, вновь оставляя за США право — выйти из себя или все же начать действовать мудрее.

Сейчас

21:07

В центре Москвы совершено нападение на полицейского

21:00

В ЮАР задержали российское судно

19:18

Госпитализирована актриса Нина Русланова

18:30

Заказчик теракта в петербургском метро арестован заочно

17:23

Патрушев и Болтон объяснили, почему не подписали совместное заявление

15:44

В Берлине арестовали россиянина, подозреваемого в подготовке теракта

15:02

Желтый дым над Кемеровом: на заводе "Азот" произошел выброс

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Стрельба в центре Москвы: ранен полицейский

Стрельба в центре Москвы: ранен полицейский

1 час назад
В ЮАР задержали российское судно

В ЮАР задержали российское судно

1 час назад
75 лет Курской битве: Россия вспоминает героев войны

75 лет Курской битве: Россия вспоминает героев войны

1 час назад
Патрушев и Болтон объяснили, почему не подписали совместное заявление

Патрушев и Болтон объяснили, почему не подписали совместное заявление

4 часа назад
Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

30 минут назад
Дмитрий Медведев получил спортивную травму

Дмитрий Медведев получил спортивную травму

2 часа назад
Острый дефицит питьевой воды: топ-10 стран мира

Острый дефицит питьевой воды: топ-10 стран мира

10 часов назад
Счастье красавицы: Ольга Науменко рассказала, как снималась у Рязанова

Счастье красавицы: Ольга Науменко рассказала, как снималась у Рязанова

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

20.08.2018 08:01
"Это месть!": бывшая проститутка объяснила, почему обвиняет бабушку сестер Хачатурян в сутенерстве

"Это месть!": бывшая проститутка объяснила, почему обвиняет бабушку сестер Хачатурян в сутенерстве

3 часа назад
Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

Как попасть в эфир радиостанции и заявить о себе на всю страну? Всероссийская перепись фермеров СВОЕ!

11 часов назад
Распродаются за месяц: предложение на вторичке сократилось вдвое

Распродаются за месяц: предложение на вторичке сократилось вдвое

11 часов назад
Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

22.08.2018 18:35
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

21.08.2018 10:25
Моя Корея. Десять идей для путешествия

Моя Корея. Десять идей для путешествия

20.08.2018 16:13
Умер американский гитарист Эд Кинг

Умер американский гитарист Эд Кинг

36 минут назад
Лицедеи и драматурги: Imagine Dragons выступит в "Лужниках"

Лицедеи и драматурги: Imagine Dragons выступит в "Лужниках"

52 минуты назад
США и Китай поднимают ставки в торговой войне

США и Китай поднимают ставки в торговой войне

1 час назад
Вечеринка с вертолетом закончилась уголовным делом

Вечеринка с вертолетом закончилась уголовным делом

1 час назад
Иван Бессонов покоряет классическое "Евровидение"

Иван Бессонов покоряет классическое "Евровидение"

1 час назад
РПЦ о решении "одеть" статуи: организаторы переусердствовали

РПЦ о решении "одеть" статуи: организаторы переусердствовали

1 час назад
Пятеро суток в открытом море: капитан Христос спас людей

Пятеро суток в открытом море: капитан Христос спас людей

1 час назад
"Зарядье" попало в топ-100 выдающихся мест мира по версии Time

"Зарядье" попало в топ-100 выдающихся мест мира по версии Time

1 час назад
Из НАСА уволили девушку, случайно нахамившую в "Твиттере" начальнику

Из НАСА уволили девушку, случайно нахамившую в "Твиттере" начальнику

2 часа назад
Госпитализирована актриса Нина Русланова

Госпитализирована актриса Нина Русланова

2 часа назад
Заказчик теракта в петербургском метро арестован заочно

Заказчик теракта в петербургском метро арестован заочно

3 часа назад
Мать – неандерталец, отец – денисовец: палеонтологи изучили уникальное дитя

Мать – неандерталец, отец – денисовец: палеонтологи изучили уникальное дитя

3 часа назад
Названа причина закрытия "Теории большого взрыва"

Названа причина закрытия "Теории большого взрыва"

3 часа назад
Тульские оружейники создают "винтовку-слонобой"

Тульские оружейники создают "винтовку-слонобой"

3 часа назад
Гардеробная звезды: Лиза Боярская. Повторяем самые стильные образы актрисы

Гардеробная звезды: Лиза Боярская. Повторяем самые стильные образы актрисы

5 часов назад
"Я вас всех сожгу": стали известны подробности резни в Траппе

"Я вас всех сожгу": стали известны подробности резни в Траппе

5 часов назад
Тонкие и редкие волосы: как звезды скрывают этот недостаток

Тонкие и редкие волосы: как звезды скрывают этот недостаток

5 часов назад
В России снижены пошлины на ввоз иномарок (но радоваться не стоит!)

В России снижены пошлины на ввоз иномарок (но радоваться не стоит!)

6 часов назад
В московское метро вернутся жетоны

В московское метро вернутся жетоны

6 часов назад
Модель из Азербайджана хочет обменять девственность на дом

Модель из Азербайджана хочет обменять девственность на дом

6 часов назад
"Нас папа поругал, конечно": мальчишки спасли из полыхающего дома женщину с детьми

"Нас папа поругал, конечно": мальчишки спасли из полыхающего дома женщину с детьми

6 часов назад
Осенью продлится лето: после холодной ночи погода в Москве улучшится

Осенью продлится лето: после холодной ночи погода в Москве улучшится

6 часов назад
Астрономы нашли следы чёрных дыр из предыдущей вселенной

Астрономы нашли следы чёрных дыр из предыдущей вселенной

6 часов назад
Встала на ежа: Волочкова загремела в греческую больницу

Встала на ежа: Волочкова загремела в греческую больницу

7 часов назад
Бен Аффлек попал в больницу с нервным срывом

Бен Аффлек попал в больницу с нервным срывом

8 часов назад
Volkswagen обвиняют в создании засухи в Мексике

Volkswagen обвиняют в создании засухи в Мексике

8 часов назад
ЦБ испугался волатильности: скупка валюты замораживается на месяц

ЦБ испугался волатильности: скупка валюты замораживается на месяц

8 часов назад
Skoda снабдит "горячий" Kodiaq RS самым мощным дизелем в своей истории

Skoda снабдит "горячий" Kodiaq RS самым мощным дизелем в своей истории

9 часов назад
Пальцы наших предков полмиллиона лет назад были уже по-современному цепкими

Пальцы наших предков полмиллиона лет назад были уже по-современному цепкими

9 часов назад
Обзор наушников Huawei FreeBuds: будущее без проводов

Обзор наушников Huawei FreeBuds: будущее без проводов

9 часов назад
Старый новый парк: 90 лет Парку Горького

Старый новый парк: 90 лет Парку Горького

9 часов назад
Родные Скрипаля считают, что его уже нет в живых

Родные Скрипаля считают, что его уже нет в живых

11 часов назад
Вышел новый трейлер игры про альтернативный СССР

Вышел новый трейлер игры про альтернативный СССР

11 часов назад
Кетчуп защищает от рака

Кетчуп защищает от рака

12 часов назад
Вести.net: русскоязычные блогеры рассекретили новый "гуглофон"

Вести.net: русскоязычные блогеры рассекретили новый "гуглофон"

12 часов назад
Вводится единый порядок строительства дач

Вводится единый порядок строительства дач

12 часов назад